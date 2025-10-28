جامعة الإمارات تستضيف اللقاء الثالث لبرنامج "تصفير البيروقراطية"

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس في أبوظبي، اللقاء الدوري الثالث للمرحلة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية"، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ونخبة من القيادات الحكومية والمسؤولين والخبراء من مختلف الجهات الاتحادية، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير الأداء المؤسسي نحو حكومة أكثر مرونة وفاعلية.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، أن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تمثل انتقالا من وضع حلول للتحديات إلى بناء منظومات عملٍ مرنة ومتكاملة تستشرف المستقبل وتواكب تحدياته.

وأشار إلى أن الجامعة تسهم بدور فاعل في دعم هذه المسيرة الوطنية من خلال إعداد القيادات الحكومية المستقبلية، ودعم مشاريع التطوير الإداري والحوكمة الذكية، وتقديم البحوث التطبيقية التي تُسهم في تطوير نماذج مبتكرة للإدارة العامة.

وأكد سعادته أن جامعة الإمارات، وهي تستضيف هذا اللقاء، تعزز من التزامها بأن تظل منصة وطنية للفكر والتطوير والإبداع المؤسسي، فالجامعة ليست فقط بيتا للعلم والمعرفة، بل هي بيت للفكر الإستراتيجي الذي يدعم مسيرة الحكومة في الابتكار، وتعزيز الربط بين البحث العلمي ومتطلبات العمل الحكومي، وتوفير الحلول الأكاديمية والمقترحات العملية التي تمكن مؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها بكفاءة ومرونة.

من جهته أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن اللقاء الذي نظمته جامعة الإمارات يأتي ضمن الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في خدمة الناس والتطوير المستمر لتسهيل حياتهم بإجراءات وخدمات سهلة واستباقية، ويجسد حرص الحكومة على ترسيخ نهجها في تصفير البيروقراطية وتبسيط منظومة الخدمات الحكومية.

وقال إن برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات يمثل مشروعاً وطنياً رائداً يهدف إلى بناء خدمات حكومية أكثر بساطة وسرعة وتأثيراً، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تهدف إلى تقليل أكثر للإجراءات غير الضرورية، والتوسع في تقليص أعداد التطبيقات الذكية عبر تصفير البيروقراطية الرقمية، ورفع كفاءة وتوفر الأنظمة الرقمية طوال ساعات اليوم وترسيخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية.

وأضاف سعادته أن أبرز توجهات المرحلة الثانية من البرنامج تتمثل في تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية من خلال الاستمرار في تصفير الإجراءات الحكومية غير الضرورية، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات ما بين الجهات، وتصفير جميع الأعباء والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، بالإضافة إلى تصفير 100% من البيروقراطية الرقمية والتعقيدات الإلكترونية، وتحديث الأنظمة الرقمية والتبني الفعال للذكاء الاصطناعي.

وتضمن اللقاء عددا من العروض التقديمية من الجهات الاتحادية المشاركة، تناولت محاور متنوعة في تطوير الأداء الحكومي والابتكار المؤسسي.

فقد قدمت شما الوهيبي من فريق برنامج تصفير البيروقراطية – وزارة شؤون مجلس الوزراء - مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عرضاً حول الخطة الإعلامية لتصفير البيروقراطية، واستعرض سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، تجربة الوزارة وإنجازاتها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج.

كما قدم نواف المرزوقي، رئيس قسم التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب، عرضا بعنوان "نماذج عمل مبتكرة" تناول أبرز ممارسات الهيئة في هذا المجال، بينما قدم محمد العمران من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عرضاً حول منصة "منظومة قياس جودة رحلة المتعاملين الرقمية"، تلاه عرض تعريفي حول منصة "تم" التي تجسد نموذجا للتكامل الرقمي في الخدمات الحكومية، قدمه خلفان الجسمي، مدير إدارة تطوير الأعمال والمنتجات الخدمية.

واختتم اللقاء بجلسة حوارية تفاعلية مع طلبة جامعة الإمارات، شارك فيها الخريجة خاتون الحتاوي وفرحان الأحبابي، من ذوي الهمم ، حيث أعربا عن تطلعهما في دعم ثقافة الابتكار الحكومي، ودور ذوي الهمم وخريجي الجامعة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة المجتمعية في العمل الحكومي.