شرطة أبوظبي تُطلع وفد الشرطة النسائية الكويتية على تجاربها الريادية

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ اطلع وفد من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، على أبرز التجارب الريادية والممارسات التطويرية التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن جهود تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الشرطية والأمنية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد الزائر برئاسة العقيد طبيب لجين عبدالله الرشيد من قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية.

وجرى خلال اللقاء استعراض المهام الإستراتيجية في شرطة أبوظبي وجهودها في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمات الشرطية الذكية، وجهودها في تطوير الكفاءات الشرطية ودعم القيادات النسائية.

وتعرف الوفد إلى أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في الأكاديمية ومنظومة التدريب الافتراضي المتطورة، والتي تواكب أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة لمحاكاة الواقع الافتراضي وتجربة سيناريوهات المحاكاة، فيما تعرف الوفد على التقنيات الحديثة المتبعة في قاعات التدريب التفاعلية الذكية والتي تطبق تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي المتطورة.

والتقى العميد سعيد محمد الكعبي مدير قطاع المهام الخاصة بالوفد الزائر، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، واستمع إلى شرح حول التجربة المتميزة لقطاع المهام الخاصة بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة.

كما اطلع الوفد على الدوريات الميدانية التابعة للعنصر النسائي من قطاع العمليات المركزية، وتعرف على آلية عملها ودورها في دعم المنظومة الأمنية الميدانية.

وزار الوفد مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في شرطة أبوظبي في مجالات التطوير القيادي والتدريب، وتمكين المرأة في العمل الشرطي، واستعرض الجانبان أبرز البرامج والمبادرات الموجهة لدعم الكوادر النسائية الشرطية، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقام الوفد بجولة تعريفية في المدينة الآمنة، تم خلالها تقديم شرح مفصل يسلط الضوء على الإنجازات الريادية والأنظمة الحديثة المعتمدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المنظومة الأمنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، واستمع إلى عرض شامل حول آليات العمل والتقنيات المتقدمة، بما يشمل نظم الرقابة الإلكترونية والحلول الذكية الداعمة لصناعة القرار الأمني، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الأداء، واطلع على أحدث الأنظمة المرتبطة بالأبراج والكاميرات وتقنيات التتبع الجغرافي.

وشملت الزيارة مركز شرطة المدينة، حيث تم التعرف على أساليب التحقيق والبحث والتحري، وآليات تطبيق الإجراءات الحديثة في العمل الشرطي اليومي، فيما اطلع الوفد الزائر على الخدمات التي يقدمها مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، وأفضل الممارسات المتبعة في تحليل الأدلة الرقمية وتقنيات الأمن السيبراني، ودوره في دعم منظومة العدالة الجنائية من خلال توظيف التقنيات الحديثة في التحقيقات الإلكترونية.

وزار الوفد إدارة التأهيل الشرطي في مدينة العين بشرطة أبوظبي، وكان في استقبالهم العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد راشد صغير البلوشي نائب مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، .

واستمع الوفد لشرح حول أهم الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها لمنتسبيها، والطلبة المستجدين باستخدام الواقع الإفتراضي، وأنظمة المحاكاة وتقنيات الذكاء الصناعي بهدف إكسابهم المعارف والعلوم الشرطية والقيادية التي تسهم في أداء واجباتهم بحرفيه تامة.

كما تعرف الوفد على ميدان الرماية والتدريبات العسكرية، كاستخدام السلاح والمهارات القتالية، ومهارات اللياقة، بالإضافة إلى خطط التمارين والسيناريوهات الإفتراضية.

واطلع الوفد على الجهود التطويرية لإدارة الفرسان التابعة لمديرية الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي، حيث استمع لشرح حول آلية العمل في تسيير الدوريات في المناطق السكنية، ودورها الوقائي وتدريباتها وتأمينها للمهام والمناسبات الرسمية والهامة، ومشاركاتها في الفعاليات المجتمعية ضمن منظومة الأمن في الإمارة والوقاية من الجريمة وبث الطمأنينة في المجتمع، وتعرف على مهام وأهداف دوريات الفرسان (الخيَالة) في رفع الحس الأمني لدى أفراد المجتمع والقضاء على الظواهر السلبية، وجهودها في حفظ الأمن بالأحياء السكنية، ودعم جهود مختلف الجهات الشرطية في الميدان

وأبدى الوفد إعجابه بالمسيرة التاريخية لشرطة أبوظبي خلال زيارته لمتحف "شرطة المربعة" في مدينة العين، وتعرف إلى جهوده في حفظ رسالة الأمن والاستقرار، وكان في استقبال الوفد مجموعة من الضباط والباحثين المرشدين في قسم الموروث الشرطي، واستمع الوفد لشرح حول مراحل تأسيس المتحف الذي افتتح في 28 ديسمبر 2018، وتجول في الأقسام المختلفة للمتحف، وتعرف إلى أبرز المقتنيات العسكرية، والأزياء العسكرية للشرطة في جميع مراحلها.

واطلع على الصور الفوتوغرافية التاريخية لمؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، مع الشرطة ودوره الهام في تأسيس هذا الجهاز الأمني عام 1957، كما تعرف على "مكتبة المتحف" وما تضمه من وثائق علمية وتاريخية وإصدارات لشرطة أبوظبي من مجلات وكتب تبرز دورها الريادي في تعزيز الأمن والأمان.

وأعرب الوفد الزائر عن بالغ تقديره لشرطة أبوظبي على ما شاهده من ريادة وتطور في مختلف منظومات العمل الأمني، متمنيًا استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مسيرة الأمن في البلدين الشقيقين.