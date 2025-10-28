صعود القيمة السوقية لدوري "أدنوك" للمحترفين

أبوظبي في 28 أكتوبر /وام/ ارتفعت القيمة السوقية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إلى 382.28 مليون يورو، كأعلى قيمة للمسابقة حتى الآن، وذلك طبقا لتحديثات موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في أرقام وأحصائيات الأندية واللاعبين.

وسجلت القيمة السوقية للمسابقة مع بداية الموسم الجاري في شهر أغسطس الماضي 358.34 مليون يورو، لترتفع بنسبة 6.7% حتى الآن، وذلك في تأكيد على تطور المسابقة وعقد الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الذي اغلق أبوابه بداية شهر أكتوبر الجاري.

وتصدر فريق الجزيرة قائمة أعلى أندية المسابقة قيمة سوقية بـ49.79 مليون يورو، مرتفعا بنسبة 23.2%، تلاه نادي الوصل بقيمة بلغت 46.83 مليون يورو، ثم نادي شباب الأهلي بقيمة 45.83 مليون يورو.

وعلى صعيد اللاعبين تصدر سيمون بانزا، لاعب الجزيرة قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية بلغت 14 مليون يورو، تلاه سردار أزمون، لاعب شباب الأهلي بـ8 ملايين يورو، ثم سفيان رحيمي، لاعب العين، ونبيل فقير، لاعب الجزيرة بـ7 ملايين يورو لكل منهما.