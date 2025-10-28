“دبي الرقمية” تستعرض مستقبل المدن الذكية في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ نظمت دبي الرقمية، سلسلة ورش عمل متخصصة بعنوان “رقمنة الحياة”، وذلك ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 التي عقدت في مدينة إكسبو دبي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء من مختلف دول العالم.

واستعرضت الورشة الأولى بعنوان “وكلاء المستقبل”، التي افتتحتها سعادة الدكتورة موزة سويدان المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي ودورهم في إعادة تعريف الخدمات الرقمية بما يتناسب مع متطلبات المدن الذكية.

وأكدت أن دبي من أوائل المدن التي تبنت هذا التوجه من خلال رؤيتها لبناء مدينة تُدار بالذكاء والبيانات لخدمة الإنسان أولاً وأخيراً.

شارك في النقاش كل من عبد الله الفلاسي مدير إدارة البنية التحتية والعمليات، ودنيا عثمان مديرة منتج “دبي الآن” في دبي الرقمية، ورامي سري الدين مدير أول لهندسة الحلول في مايكروسوفت الإمارات، حيث تناولوا فرص تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الموحدة وحوكمة البيانات ومستقبل الخدمات الرقمية المتكاملة بين الإنسان والآلة.

كما شهدت ورشة “البيانات كرأس مال” مشاركة بخيتة الكتبي أخصائي أول في الإحصاءات الاقتصادية في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التي ناقشت الدور الحيوي للبيانات في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، واستعرضت تجارب عملية في استثمار البيانات كأصل وطني وإستراتيجي يعزز الابتكار والحوكمة والتكامل بين القطاعات العامة والخاصة.