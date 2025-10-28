18 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخب الجوجيتسو في الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين

المنامة في 28 أكتوبر / وام/ يشارك 18 لاعبا ولاعبة من منتخبنا الوطني للجوجيتسو من مختلف الفئات والأوزان، في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تنطلق غدا وتستمر يومين في مملكة البحرين.

وانخرط لاعبو المنتخب في برنامج تدريبي مكثف على مدى الأسابيع الماضية، ركز على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية وتطوير الخطط القتالية الخاصة في كل وزن وفئة، بما يعزز من فرصهم في تحقيق نتائج مشرّفة تليق بمكانة الدولة الرائدة قارياً وعالمياً في رياضة الجوجيتسو.

وأكّد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، حرص الاتحاد خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامج تدريبي يضمن جاهزية اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية، ويعزز روح الفريق والعمل الجماعي، لافتا إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة إعداد جيل واعد من الأبطال القادرين على المنافسة القارية والدولية.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في منافسات الجوجيتسو ضمن الدورة برعاية شركة “مبادلة للاستثمار”، فيما تعد فرصة هامة أمام المواهب الوطنية الشابة لاختبار قدراتها في أجواء تنافسية عالية المستوى، تمهيداً للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.