“داون تاون ديزاين”ينطلق في حي دبي للتصميم 5 نوفمبر

دبي في 28 أكتوبر /وام/ تنطلق في تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم، يوم 5 نوفمبر المقبل، فعاليات معرض "داون تاون ديزاين"، الذي يعد من أبرز منصات التصميم المعاصر في الشرق الأوسط ويجمع بين علامات التصميم العالمية واستوديوهات الإبداع الإقليمية والمواهب الصاعدة.

ويستمر المعرض الذي يقام بالشراكة مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، حتى 9 نوفمبر المقبل ليتيح فضاءً يجمع المبدعين وصنّاع التصميم ويعزز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين الإبداعي والتجاري. وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لحي دبي للتصميم، حرص الحي على توفير منصة حيوية تجمع ألمع المواهب المحلية والعالمية وتدعم الاقتصاد الإبداعي بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية قطاع التصميم 2033.

من جانبها قالت ميت ديجن كريستنسن، مديرة المعرض إن "داون تاون ديزاين" يواصل النمو ليصبح مساحة محورها الإنسان تحتفي بالتنوع والابتكار وتربط بين عالمي التصميم والثقافة المعاصرة، مؤكدة أن نسخة هذا العام تعكس تطور مشهد التصميم في دبي وتعزز مكانتها عاصمةً إبداعية عالمية.