252 شركة إيطالية تشارك في "جلفود للتصنيع 2025"

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ تشارك 252 شركة إيطالية في معرض "جلفود للتصنيع 2025" الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، لتكون إيطاليا من بين أكبر وأهم الوفود الدولية المشاركة في الحدث.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم فقد ارتفعت صادرات إيطاليا من آلات التعبئة والتغليف ومعالجة الأغذية إلى دولة الإمارات لتصل إلى 161 مليون يورو خلال النصف الأول من 2025، في مؤشر على تنامي الطلب بمنطقة الخليج على تقنيات “صنع في إيطاليا”.

وتتصدر إيطاليا سوق الإمارات في هذين القطاعين الحيويين؛ إذ بلغت صادرات آلات التعبئة والتغليف 53.7 مليون يورو بزيادة قدرها 58.3% على أساس سنوي، لتحقق حصة سوقية قدرها 34.7%، فيما وصلت صادرات آلات تصنيع الأغذية والمشروبات إلى 107.3 مليون يورو بزيادة بلغت 87.5% مقارنة بعام 2024، بحصة سوقية بلغت 35.4%.

وخلال المعرض، ستقدم الوكالة الإيطالية للتجارة، بالتعاون مع جمعية مصنّعي آلات التعبئة والتغليف الإيطالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، أحدث التقنيات الإيطالية عبر جناح مخصص بعنوان "الردهة الإيطالية"، والذي سيشكل منصة تفاعلية للأعمال تجمع المصنعين والموزعين والمستثمرين الإقليميين مع أبرز الشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، مقدّمة حلولاً مبتكرة في مجالات الإنتاج، والتحول الرقمي، والاستدامة.

وقال لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، إن مشاركة إيطاليا في معرض جلفود للتصنيع تعبير عن الشراكة الصناعية العميقة التي تجمع بين بلدينا، فالتكنولوجيا الإيطالية تتكامل مع رؤية الإمارات التي تركز على الابتكار والاستدامة وكفاءة الإنتاج.

وقال فاليريو سولداني، مفوض التجارة في "الوكالة الإيطالية للتجارة" – دبي إن منطقة الخليج تشهد تحولاً صناعياً واسع النطاق، والهندسة الإيطالية في قلب هذا التحول، وقد سجلت صادراتنا من آلات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف إلى الإمارات نمواً ملحوظاً هذا العام.

