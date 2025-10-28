مركز كلية فرانكفورت للتمويل يفتتح في "دبي للمعرفة" نوفمبر المقبل

دبي في 28 أكتوبر /وام/ أعلن مجمّع دبي للمعرفة إحدى وجهات مجموعة تيكوم المتخصصة في التعليم والتطوير المهني، أن مركز كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة الدولي لإعداد المدراء التنفيذيين سيفتتح خلال نوفمبر المقبل، ما يعزز مكانة المجمع كوجهة إقليمية رائدة للتعلّم المستمر وتنمية الكفاءات القيادية.

وسيقدّم المركز الجديد مجموعة من البرامج التنفيذية المتخصصة في مجالات التمويل والمصارف وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية والاستثمار والتمويل المستدام، تستهدف تطوير المهارات القيادية للعاملين في القطاعين المالي والمؤسسي عبر مزيج من التعلّم الحضوري والافتراضي.

وقال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، إن انضمام كلية فرانكفورت يعزز منظومة المجمع التعليمية ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وإستراتيجية التعليم "E33" من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين الكفاءات العالمية.

من جانبه أكد البروفيسور نيلز شتيغليتز، الرئيس والمدير التنفيذي لكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة، أن افتتاح المركز الجديد في مجمّع دبي للمعرفة يعكس مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والتعليم، مشيرا إلى أن الكلية تسعى إلى إيجاد بيئة مثالية لتطوير القيادات واستقطاب ألمع العقول من أنحاء العالم، بما يسهم في رسم معالم مستقبل الإدارة المسؤولة وتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني على مستوى المنطقة.