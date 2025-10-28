تنفيذي رأس الخيمة يصدر قرارا بشأن أجهزة وأدوات صيد الطيور والحيوانات البرية والبحرية

رأس الخيمة في 28 أكتوبر/ وام / أصدر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن أجهزة وأدوات صيد الطيور والحيوانات البرية والبحرية في رأس الخيمة، في خطوة تعكس الالتزام بحماية البيئة والحياة الفطرية وصون التنوع البيولوجي.

ويأتي القرار في إطار تنظيم صيد الطيور والحيوانات البرية والبحرية، حيث يقضي بحظر تصنيع، أو استيراد، أو تداول، أو بيع، أو حيازة، أو استعمال الأجهزة والأدوات المخصصة لجذب أو صيد الطيور والحيوانات البرية والبحرية.

ويهدف إلى تعزيز تطبيق أحكام القوانين الاتحادية ذات الصلة بحماية البيئة، ومنع استخدام الوسائل غير المشروعة في الصيد لما تسببه من إزعاج بيئي وإخلال بالتوازن الطبيعي وتهديد للأنواع البرية والبحري، وتطبيق الغرامات المقررة على المخالفات.

ويجسد القرار حرص الإمارة على تطوير منظومة التشريعات البيئية وتطبيق القوانين الاتحادية بما يحافظ على التنوع البيولوجي ويمنع الممارسات المهددة للتوازن البيئي، تأكيدًا لدور الإمارة في دعم مستهدفات الدولة نحو بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.

وتتولى هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن الالتزام الكامل بأحكام القوانين ذات الصلة، وحماية البيئة المحلية من الممارسات غير المشروعة.