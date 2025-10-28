خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو"

أبوظبي في 28 أكتوبر/وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو" المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم تشغيل الشبكات.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الذكي في مختلف القطاعات وفرص الشراكة في مجالات حماية أمن الشبكات والذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات التخصصية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

واستعرض الجانبان سبل تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون لدعم جهود أبوظبي في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية.

حضر هذا اللقاء معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.



