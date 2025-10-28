الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

القاهرة في 28 أكتوبر /وام/شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد المزروعي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وترأس معالي محمد اليماحي، اجتماع لجنة فلسطين، التي ناقشت مستجدات الأوضاع في فلسطين، خاصة في ضوء توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، ونشاط البرلمان العربي على المستوى الدولي لدعم القضية الفلسطينية، كما شارك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، حيث جرت مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير مشروع "رؤية عربية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية"، ومشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.

وأشارت سعادة ناعمة الشرهان، إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ناقشت تقرير مستجدات العمل بشأن تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، ومستجدات التنظيم لعدد من الأنشطة منها؛ إطلاق الوثيقة الاسترشادية العربية لتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، وعقد ورشة عمل لبحث الآليات اللازمة لتوفير الرعاية والحماية في مناطق الحروب والنزاعات، وعقد ندوة حول حماية الآثار في العالم العربي، وندوة حول حماية القيم المجتمعية في الدول العربية.

من جانبه قال سعادة محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ناقشت مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2026، وعقد ورشة عمل إقليمية لدعم الدول العربية في سن التشريعات حول تنظيم مكافحة الحد من فقد وهدر الأغذية، واستعرضت نتائج الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي.

بدوره قال سعادة ماجد المزروعي، إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، استعرضت مشروع خطة عملها لدور انعقادها الحالي، وناقشت مسودة مشروع "رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي في ظل العولمة"، ومذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول آلية التعاون والتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المنبثقة من جامعة الدول العربية.