الاتحاد الدولي: مونديال الرماية البارالمبية بالعين محطة ختامية مهمة لموسم 2025

العين في 28 أكتوبر/ وام/ أكد الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية أن بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، التي انطلقت اليوم في نادي العين للفروسية والرماية، تمثل محطة ختامية مهمة في أجندة بطولات العالم لهذا العام، حيث تحظى بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة الساعين لتحقيق أفضل إنجازاتهم في موسم 2025.

وتقام منافسات النسخة الثامنة من البطولة خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة 213 رياضياً يمثلون 39 دولة، بينهم 142 رامياً و71 رامية.

وأوضح الاتحاد الدولي، على حسابه الرسمي، أن البطولة، التي تستضيفها دولة الإمارات في ختام الموسم الدولي للرماية البارالمبية، تعد من أبرز الفعاليات العالمية للعام الجاري، وتشهد مشاركة أكثر من 200 رياضي من مختلف القارات.

ويمثل الإمارات في البطولة 22 رامياً ورامية من أندية أصحاب الهمم بالدولة، يشاركون في مختلف المسابقات التي تشمل 43 منافسة متنوعة للرجال والسيدات، في فئات المسدس والبندقية الهوائية والنارية (السكتون)، ورماية الشوزن، وفئة المكفوفين.