قادة المدن يؤكدون أهمية قمة آسيا والمحيط الهادئ 2025 لتعزيز الابتكار

دبي في 28 أكتوبر/ وام / أكد المشاركون في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 لرؤساء البلديات، التي تُقام من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، أهمية الحدث العالمي كمنصة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل المدن والتنمية المستدامة، مشيدين بالتطور الحضري والاقتصادي الذي تشهده دبي ودورها في تعزيز الابتكار والاستدامة على المستوى العالمي.

وقال بيونغ مان كيم، نائب العمدة لشؤون السياسة في حكومة سيول العاصمة، لوكالة انباء الإمارات “وام ” إنه يشعر بالفخر والامتنان لتمثيل بلاده والمشاركة في منتدى قادة المدن العالمية، مؤكداً أن “العالم يشهد تغيّرات سريعة تشمل التحول الرقمي وتغير المناخ، ومن هذا المنطلق يجمع هذا المنتدى قادة المدن لمناقشة الاتجاهات الجديدة، وهو أمر ذو أهمية كبيرة”. وأضاف أن “دبي تمثل مدينة ملهمة من حيث التنمية الاقتصادية السريعة وقيادة الظواهر الثقافية العالمية، بينما تتمتع سيول بسجل غير مسبوق من التطور الاقتصادي والصناعي والديمقراطي، ما يشكل أرضية مشتركة للتعاون بين المدينتين”.

وأعرب عن ثقته بأن المنتدى سينتج حلولاً عملية ورؤى مستقبلية للمدن العالمية، معتبراً أن “تكاتف جهود سيول ودبي سيحقق مزيداً من التقدم والنمو المشترك”.

ومن جانبه، أكد سام أتول، رئيس بلدية مدينة ليرا في أوغندا، أن القمة شكّلت منصة متميزة للتواصل وتبادل الخبرات مع قادة المدن من مختلف أنحاء العالم، مشيداً بالتطور المتسارع الذي تشهده دبي في مجالات الابتكار والاستدامة الحضرية.

وقال إن “دبي تمثل نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة، إذ نجحت في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار، ما يجعلها مدينة يعيش فيها الإنسان برفاهية واستدامة، وهو نهج ينبغي على مدن العالم أن تحتذي به”.

وأشار إلى أن التعاون بين أوغندا والإمارات يشمل مجالات متعددة، بما فيها قطاع الطاقة، مؤكداً أن فريقاً إماراتياً يعمل حالياً على تطوير مشروعات في قطاع النفط الأوغندي بعد اكتشاف موارد نفطية جديدة من المتوقع أن يبدأ إنتاجها في 2027.

وأكد تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع دبي والإمارات في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد إدوارد ويلسون، أحد المشاركين من مدينة بريسبان الأسترالية، أن مشاركته في القمة تمثل فرصة ثمينة للتعبير عن تطلعات الشباب والمساهمة في صياغة حلول تسهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات محلياً ودولياً، مشدداً على مسؤولية الجيل الشاب في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة والتعاون الدولي.

وأوضح أن العلاقات بين أستراليا والإمارات تجسد نموذجاً ناجحاً في التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط الحضري والابتكار، مؤكداً أن تنظيم القمة يجسد روح الشراكة بين البلدين ويعكس التزامهما المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.

وثمّن جهود مدينة إكسبو دبي ومجلس مدينة بريسبان في تنظيم الحدث الذي يوفر منصة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة المدن في المنطقة والعالم، ويعزز آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستدامة والابتكار.