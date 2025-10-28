وزارة الرياضة تستعرض جهودها في تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية

دبي في 28 أكتوبر/ وام / استعرضت وزارة الرياضة جهودها في تطوير الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية، خلال اللقاء الدوري الثالث للمرحلة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية" الذي استضافته جامعة الإمارات، لمتابعة الجهود الحكومية في إطار البرنامج من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع الرياضي ويدعم الجهود الوطنية في تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، وممثلون عن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وعدد من فرق العمل بالوزارة وممثلون عن الجهات الاتحادية والرياضية ذات العلاقة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الوزارة تبنت منذ تأسيسها فلسفة عمل تستلهم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الكفاءة والسرعة والابتكار ركائز أساسية للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن تصفير البيروقراطية لم يكن مشروعاً إدارياً فحسب، بل تحولاً في ثقافة التفكير والإنجاز داخل الوزارة.

وقال معاليه: “ تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن التطوير لا يبدأ من اللوائح، بل من الممارسة الفعلية والعمل، وأن البيروقراطية ليست قدراً، بل تحديا يمكن تجاوزه عندما تتوفر الإرادة والعمل الجماعي، ومن هذا المبدأ، حرصنا على أن نعمل وفق ثقافة تضع احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم في قلب العمليات التطويرية”.

وأضاف : “خلال العام الأول من عمر الوزارة، بادرنا لتشكيل لجنة لتصفير البيروقراطية، وانطلقت سبعة فرق عمل متخصصة لإعادة هندسة الخدمات وتبسيط السياسات والإجراءات، وأسفرت هذه الجهود عن إنجازات ملموسة وقابلة للقياس في سرعة وكفاءة الخدمات الحكومية”، وهذا التحول لم يكن على مستوى الإجراءات والخدمات فحسب، بل في العقلية المؤسسية وثقافة الأداء، حيث أصبحت المبادرة في اقتراح الحلول الاستباقية ثقافة عمل نفخر بتبنيها في وزارة الرياضة".

شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لجهود تصفير البيروقراطية في وزارة الرياضة، والذي شمل إعادة هندسة الخدمات الحكومية وتطوير السياسات الداخلية بالتعاون مع المتعاملين، من خلال مجالس المتعاملين ومختبرات تجربة المستخدم، إلى جانب إصدار ميثاق وزارة الرياضة لتصفير البيروقراطية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التحسينات نجحت في تصفير زمن الحصول على خدمات التفرغ الرياضي الثلاث (الإصدار، تحديث البيانات، الإلغاء) بنسبة 100%، كما تم إلغاء كافة المستندات، وخفض عدد الخطوات بنسبة 33%، وكذلك عدد الزيارات على الموقع الإلكتروني للوزارة بنسبة 50%، إلى جانب إلغاء جميع الحقول غير الضرورية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات إلى 91% خلال عام 2025، في مؤشر يعكس أثر التحسينات المؤسسية على تجربة المتعاملين والرياضيين على حد سواء.

وخلال اللقاء، استعرض فريق وزارة الرياضة المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتمهيد الطريق للرياضي الإماراتي في رحلته نحو تحقيق الألقاب والوصول إلى منصات التتويج.

ومن أبرز تلك المبادرات منصة لجنة المواهب التي تمثل قاعدة بيانات رقمية موحدة لاكتشاف ورعاية المواهب في مختلف الألعاب، تربط الرياضيين بالاتحادات والأندية، حيث تتيح تقييم الأداء باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والفحوصات المتخصصة، ما ساهم في رفع كفاءة اختيار ورعاية المواهب.