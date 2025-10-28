صقر بن سعود يفتتح "معرض الخليج للتدريب والتعليم"

رأس الخيمة في 28 أكتوبر/وام / افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، اليوم، «معرض الخليج للتدريب والتعليم»، الذي تستضيفه الإمارة على مدار يومين في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، بمشاركة أكثر من 45 جامعة عالمية وعربية تمثل مختلف دول العالم، إلى جانب أكثر من 200 مؤسسة تربوية وأكاديمية، وبحضور الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة «ميد بوينت» لتنظيم وإدارة المعارض، وعددٍ من كبار المسؤولين والأكاديميين وممثلي الجامعات ومديري المدارس والطلبة.

ويُعد المعرض، الذي تنظمه شركة «ميد بوينت»، من أبرز الفعاليات التعليمية في المنطقة، إذ يشكّل منصة متكاملة تجمع الطلبة وأولياء الأمور وممثلي الجامعات من داخل الدولة وخارجها، بما يتيح لهم فرصة استكشاف المسارات الأكاديمية والمهنية المستقبلية في بيئة تفاعلية محفّزة تسهم في بناء جيلٍ واعٍ ومؤهلٍ لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أن تنظيم المعرض في إمارة رأس الخيمة يجسّد الإيمان العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية وأساس ازدهار الأوطان، مشيراً إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الحضاري.

وأشار الشيخ صقر إلى أن المشاركة الواسعة لمؤسسات التعليم والتدريب من مختلف دول العالم تجسّد مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للمعرفة ووجهة ملهمة للتعلم والتطوير، موضحاً أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، وأن تنظيم المعرض في رأس الخيمة يعكس التزام الإمارة بتعزيز جودة التعليم وبناء بيئة معرفية تُنمّي قدرات الشباب وتفتح أمامهم آفاق الإبداع والابتكار والمنافسة.

وأعرب الشيخ صقر بن سعود عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها المنظمون والشركاء والمؤسسات المشاركة في إنجاح المعرض، متمنياً لجميع الطلبة والزوار أن يحققوا الفائدة المرجوة من المشاركة، وأن يكون هذا الحدث منارة جديدة تضيء دروب العلم والمعرفة لأبناء الوطن ولجميع المقيمين على أرض الإمارات الطيبة.

وخلال جولته في أجنحة المعرض، اطلع الشيخ صقر بن سعود على ما تقدّمه الجامعات المشاركة من معلومات

واستشارات للطلبة، ولا سيما طلبة المرحلة الثانوية، لمساعدتهم في تحديد خياراتهم الجامعية وبرامجهم الأكاديمية بما يتناسب مع ميولهم وطموحاتهم المستقبلية، وبما يفتح أمامهم آفاقاً واعدة في مجالات الدراسة والتدريب والتوظيف.

من جانبها، ثمنت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة " ميد بوينت " لتنظيم وإدارة المعارض، دعم الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وسعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، لإنجاح الحدث وتعزيز مكانته كأحد أبرز الفعاليات التعليمية في الدولة والمنطقة، وقدمت شكرها وتقديرها لشركاء المعرض في دائرة رأس الخيمة للمعرفة، وغرفة تجارة رأس الخيمة.

وأكدت على أهمية الدور الفعّال الذي تلعبه إمارة رأس الخيمة في استضافة وتنمية الفعاليات التعليمية النوعية، مشيرةً إلى أن برنامج المعرض يتضمن ورش عمل تخصصية يومية تهدف إلى إرشاد الطلبة وتوعيتهم بمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

كما وجهت الشيخة نورة آل خليفة شكرها إلى مؤسسات التعليم العالي المشاركة والراعية، وفي مقدمتها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة كراعٍ رسمي، وكليات التقنية العليا كشريك استراتيجي، إلى جانب كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا – السعودية، وجامعة الشارقة، وجامعة كلباء كراعٍ بلاتيني، إضافةً إلى الجامعة الأمريكية الدولية في رأس الخيمة، وأكاديمية أدنوك التقنية، وجامعة غرب لندن كراعٍ ذهبي.

ويُقام المعرض على مدار يومين، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 4,000 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية.

