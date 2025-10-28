مكتب وزارة الصحة بأم القيوين ينظم ماراثون "الخطوة وردية"

أم القيوين في 28 أكتوبر/ وام/ نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في أم القيوين، بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الماراثون الرياضي “الخطوة وردية… لصحةٍ أفضل”، بالتعاون مع مركز الهلال الأحمر الإماراتي بالإمارة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلةً في مستشفى أم القيوين ومستشفى رأس الخيمة.

شارك بالماراثون الذي انطلق على الواجهة المائية لخور أم القيوين القيادات المجتمعية والطبية في الإمارة إلى جانب المسؤولين وموظفي الجهات الحكومية، وطلاب المدارس والعاملين في المؤسسات الخاص .

وسبق انطلاق الماراثون إجراء فحوصات طبية واستشارات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدّمها الفريق الطبي المشارك من المستشفيات المتعاونة، إلى جانب اقامة معرض صحي توعوي .

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها المكتب خلال شهر أكتوبر، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع نمط الحياة النشط، مشيرة إلى أن شهر التوعية بسرطان الثدي يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الفحوصات الدورية ودور المؤسسات في دعم الجهود الوطنية لمكافحة السرطان ونشر ثقافة الوقاية.

وقال علي حمد بن جرش الغفلي مدير المكتب التمثيلي للوزارة بأم القيوين، إن تنظيم الماراثون يجسد حرص الوزارة على ترسيخ الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتعزيز مفاهيم الوقاية والكشف المبكر، وأضاف إن المشاركة من مختلف الجهات الحكومية والتعليمية تعكس روح المسؤولية والتكافل التي تميز مجتمع دولة الإمارات، وترسخ قيم العطاء والتعاون الإنساني.