"جافزا" ومركز دبي المالي العالمي يُطلقان إطار عمل للتشغيل المزدوج

دبي في 28 أكتوبر /وام/ أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ومركز دبي المالي العالمي، عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل يُعزّز نموذج التشغيل المزدوج للشركات الساعية إلى توسيع حضورها في القطاعات المالية والصناعية وهيكلة الشركات في إمارة دبي.

ويهدف الاتفاق إلى ربط منظومة التجارة والصناعة في "جافزا" بمنصّة مركز دبي المالي العالمي المتقدمة في الجوانب القانونية والمالية وهيكلة الأعمال، لتوفير بيئة متكاملة وسلسة تتيح للمستثمرين تأسيس أعمالهم وتشغيلها وتوسيع نطاقها بسهولة.

وسيمكّن هذا النموذج المتكامل الشركات من هيكلة رأس المال، والوصول إلى الخدمات المالية، والتخطيط للإرث طويل الأمد من خلال مركز دبي المالي العالمي، في الوقت الذي تُنفّذ فيه عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع من خلال "جافزا"، ما يُعزّز كفاءة الأعمال عبر سلاسل الاستثمار والتوريد.

وتدعم المبادرة أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجالات التجارة والتمويل والابتكار، عبر توحيد جهود اثنتين من أبرز المناطق الاقتصادية في دبي.

وخلال مركز دبي المالي العالمي، يمكن للشركات والأعمال العائلية تأسيس هياكل ملكية ومكاتب عائلية ومؤسسات لإدارة الحوكمة والتوريث والاستثمارات العابرة للحدود، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى المؤسسات المالية، والبنوك الخاصة، وخدمات الاستشارات الاستثمارية ضمن إطار قانوني وتنظيمي متكامل يستند إلى معايير دولية. أما في "جافزا"، يمكن للشركات الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى في مجالات التصنيع والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والربط متعدد الأنماط عبر ميناء جبل علي.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن هذا الإطار المتكامل يمكن الشركات العالمية من مواءمة قراراتها الاستراتيجية والمالية بسلاسة مع تنفيذها التشغيلي واللوجستي السريع، ومن خلال التعاون مع ’جافزا‘، نُتيح للشركات التي تسعى إلى ترسيخ وظائفها الاستراتيجية والمالية في دبي دمج عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع بكفاءة.

ومن جهته، قال سعادة عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي، إن هذا الاتفاق يشكل خطوة متقدمة نحو ربط التجارة برأس المال، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العالمية، إذ يمكن للشركات تأسيس كيان في ’جافزا‘ لتولي مهام الإنتاج أو التوزيع الإقليمي، إلى جانب استخدام كيان متواجد ضمن مركز دبي المالي العالمي لإدارة التمويل أو الأصول الخارجية، بما يوفّر كفاءة أكبر في التكاليف وتحكّمًا أفضل في العمليات.

وفي إطار التعاون، تعتزم "جافزا" ومركز دبي المالي العالمي إطلاق سلسلة من المبادرات المشتركة للتواصل مع المستثمرين، تتضمن جولات ترويجية، وندوات افتراضية، ودراسات حالة، بهدف الترويج لنموذج التشغيل المزدوج وتقديم دعم مخصّص للشركات الساعية للاستفادة من مزاياه.

