قائد عام شرطة رأس الخيمة يُكرّم الفائزين في الموسم الرياضي 2024

رأس الخيمة في 28 اكتوبر/ وام / شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حفل ختام الفعاليات الرياضية لعام 2024، وتكريم الجهات الفائزة على مستوى المنطقة الأمنية في الإمارة بحضور نواب المديرين العامين ومديري الإدارات والضباط.

وثمّن جهود الإدارات الفائزة، وبذلها كل جهد ممكن في سبيل حصد الجوائز التي تزيد من رصيد القيادة في تحقيق الإنجازات الرياضية، والتي لا تقل أهمية عن غيرها من إنجازات العمل الشرطي.

ودعا المنتسبين إلى العمل الجاد، لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم المنطقة الأمنية عاليًا خفاقًا في سماء الإنجازات بما ينسجم ومساعي وزارة الداخلية الهادفة لدمج منتسبيها في الفعاليات الرياضية كافة، التي من شأنها الحفاظ على درجة عالية من اللياقة البدنية والصحة الجسدية للمشاركين في مثل هذه النوعية من الأنشطة.

وكرّم الإدارات التي تأهلت للمراكز الأولى ضمن الموسم الرياضي 2024 على مستوى المنطقة الأمنية، التي شملت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في المركز الرابع، والإدارة العامة للعمليات الشرطية التي ضفرت بالمركز الثالث، ومكتب سعادة القائد العام ونائبه أصحاب المركز الثاني، بالإضافة إلى إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة في المركز الأول.