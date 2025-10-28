تعاون بين "غرفة أبوظبي" وهيئة الترويج الإيطالية لدعم القطاع الخاص

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم إستراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا "كاسا ديبوزيتي إي بريستيت" خلال مشاركة الغرفة في المنتدى الاقتصادي الإماراتي الإيطالي الذي عقد في العاصمة روما أمس.

وقّع المذكرة، خلال المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال الإماراتي – الإيطالي وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، كل من سعادة شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة والعضو المنتدب، وداريو سكانابيكّو، الرئيس التنفيذي لهيئة هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تتويجاً لجهود الجانبين المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل تدفق الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والتكنولوجيا الحيوية والخدمات اللوجستية والسياحة، إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والوصول إلى أسواق جديدة.

ويكتسب التعاون مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا أهمية متزايدة في ظل الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في دعم الشركات الإيطالية وتوسّعها الدولي، وما توفره إمارة أبوظبي من منظومة اقتصادية متقدمة ومناخ استثماري تنافسي جاذب للمستثمرين العالميين.

وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول غير النفطي لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 51.8 مليار درهم خلال عام 2024، بنموّ بلغت نسبته 21%مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس قوة واستمرارية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وسجّل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، إذ بلغت قيمته ما يعادل 25.6 مليار درهم تقريبا في النصف الأول من عام 2025.

وقال سعادة شامس علي الظاهري، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة في ترسيخ موقع إمارة أبوظبي مركزا عالميا جاذبا للاستثمارات النوعية، ومنفذاً محورياً للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، معربا عن ثقتهم بأن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز الابتكار والصناعات المتقدمة وتمكين الشركات وروّاد الأعمال في البلدين من استثمار فرص التعاون الواعدة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً وتنافسية.

من جانبه، أكد داريو سكانابيكّو، أن التعاون يشكل خطوة متقدمة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ويمثل فرصة عملية لتعزيز حضور الشركات الإيطالية في سوق إقليمية تتمتع بأعلى مستويات التنافسية والنمو المستدام، موضحا أن العمل مع الشركاء في أبوظبي سيُسهم في تطوير شراكات فاعلة في القطاعات الصناعية والتقنية والطاقة المتجددة، ونقل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في دعم توسّع الشركات الإيطالية والإماراتية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الواعدة، من خلال تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والسياسات التجارية، وتيسير التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تشجيع الشراكات في المجالات ذات الأولوية.

كما تشمل المذكرة دعم الجهود المشتركة لرفع مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية، وتمكينها من ابتكار حلول جديدة والمنافسة إقليمياً ودولياً.