شرطة دبي تواصل ريادتها في التميز الرياضي

دبي في 28 أكتوبر / وام / أكدت نتائج مركز التميز الرياضي في شرطة دبي على استمرار تفوق منتسبي القوة في مختلف البطولات المحلية والدولية والشرطية.

وسجّل مركز التميز الرياضي 327 ميدالية محلية خلال 2024، منها 130 ذهبية و96 فضية و101 برونزية، ضمن أكثر من 1162 مشاركة لمنتسبي شرطة دبي في بطولات محلية متنوعة، شارك فيها 806 لاعبين و356 لاعبة بنسبة مشاركة نسائية بلغت 30.5%.

وأشار العقيد عبدالباسط علي عبد الرحمن، مدير مركز التميز الرياضي بشرطة دبي، إلى أن الإنجازات جاءت ثمرة استراتيجية واضحة المعالم وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الاتحادات الرياضية الدولية من أبرزها الاتحاد الدولي للرماية والاتحاد الدولي للكاراتيه والاتحاد الدولي للموانع والاتحاد الدولي للقتال المختلط وذلك بهدف تطوير اداء مدربي الرياضة ورسم مسار تدريبي لهم وفق افضل الممارسات العالمية.

وأكد أن النتائج تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستثمار في العنصر البشري، ودعم المواهب الرياضية الشرطية من الجنسين .