"المواي تاي" يختتم مشاركته الأولى في" آسيوية" البحرين

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ اختتم منتخبنا الوطني للمواي تاي مشاركته الأولى في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة حاليا في البحرين حتى يوم 31 أكتوبر الجاري بحصد 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين.

وحظيت بعثة المنتخب باستقبالٍ مميز أمس، لدى وصولها إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي، بحضور علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وأولياء أمور وعائلات اللاعبين.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم أن الإنجازات المميزة للاعبين عصام خليل الفائز بذهبية وزن 57 كجم للفئة العمرية 16-17 سنة، وآية الشعري الحاصلة على فضية فئة القتال وزن 48 كجم، وفضية الثنائي عزيز الحمادي وراكان يوسف في منافسات الفرق (الماي مواي)، ترسخ مكانة الإمارات العالمية في اللعبة.

وأضاف أن ما تحقق في البحرين يعد امتداداً للتفوق اللافت للمنتخب في بطولة العالم للشباب – أبوظبي 2025، بتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 96 ميدالية، منها 40 ذهبية و21 فضية و35 برونزية، لاسيما بعد إدراج اللعبة لأول مرة في النسخة الحالية للدورة.