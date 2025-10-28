العُماني سالم الحجري "مصور العام" لجائزة حمدان بن محمد في دورتها الـ 14

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي “هيبا” عن الفائزين بالجوائز الخاصة لدورتها الرابعة عشرة التي حملت عنوان "القوة" وشهدت تكريم ثلاثة مصورين عالميين قدّموا إسهامات بارزة في مجالات التصوير الإبداعي والإنساني والبيئي.

ونال المصور العُماني سالم سلطان الحجري جائزة "مصور العام من هيبا" تقديرًا لمشاريعه البصرية التي تُجسّد الهوية الثقافية والتراثية العُمانية والعربية وتربط بين التقاليد الأصيلة ورؤى الحاضر بأسلوب فني مبتكر إضافة إلى جهوده في دعم وتنمية المواهب الفوتوغرافية في سلطنة عُمان والمنطقة الخليجية.

وفاز بالجائزة التقديرية المصور الأمريكي الشهير ريك سمولان، تقديرًا لمسيرته الثرية في عالم التصوير الفوتوغرافي وسرده القصصي المبتكر الذي تناول قضايا إنسانية واجتماعية مؤثرة.

وحصد جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي المصور والمخرج الأمريكي مارك سميث الذي يعد أحد أبرز مصوري الحياة البرية المتخصصين في تصوير الطيور وتُعد أعماله من أكثر المواد البصرية مشاهدة عالميًا.

وأعرب سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة عن فخره بتكريم نخبة من المصورين الذين قدّموا إسهامات فوتوغرافية معاصرة تُسلّط الضوء على قضايا البيئة والإنسانية والمجتمع.. وقال : " يُجسّد هؤلاء المبدعون رسالة الجائزة المستلهمة من فكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي الجائزة في دعم الفنون وتشجيع الإبداع الثقافي والمعرفي".

وأضاف ابن ثالث أن التحضيرات جارية لإقامة الحفل الختامي للدورة الرابعة عشرة من الجائزة في متحف المستقبل بدبي يوم 11 نوفمبر المقبل والذي سيشهد تكريم الفائزين في جميع الفئات في فعالية وصفها بأنها بمثابة "أوسكار الصورة" الذي ينتظره مجتمع المصورين حول العالم سنويا.