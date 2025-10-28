طرق وموانئ دبي العالمية تعززان التكامل اللوجستي الذكي

دبي في 28 أكتوبر / وام / وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية الرقمية (DP World Digital GCC)، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في تطوير حلول رقمية مبتكرة ومستدامة، وتحقيق التكامل بين النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تنافسية دبي ودعم تحولها إلى مركز لوجستي رئيسي في المنطقة.

وتهدف المذكرة إلى تطوير سلسلة إمداد متكاملة تربط بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع اللوجستي، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات ودعم الاستدامة وتحفيز التحول الرقمي في الإمارة، إضافة إلى دعم التنسيق بين أنظمة النقل وسلاسل الإمداد لضمان كفاءة العمليات، وتطوير الحلول الذكية والمستدامة لتبسيط وتسهيل الإجراءات.

ونصّت المذكرة على توحيد الجهود بين الطرفين من خلال الربط الإلكتروني بين المنصات الرقمية، وتبادل البيانات والتقارير، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة سير العمل واستكشاف فرص التطوير المستقبلية، بما يدعم جاهزية الإمارة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي والنمو المستدام.

ووقّع المذكرة أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، ومحمد أبو حمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا في موانئ دبي العالمية الرقمية، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد محبوب أنّ المذكرة تمثل خطوة نوعية ضمن جهود الهيئة في بناء منظومات رقمية متكاملة تدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، موضحاً أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة النقل التجاري والعمليات اللوجستية، وتطوير حلول ذكية ومستدامة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المذكرة تدعم رؤية الهيئة ورسالتها في تحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام والمبتكر، وكذلك الأهداف الوطنية في تعزيز بناء قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، باعتباره من القطاعات الحيوية في إمارة دبي.

من جانبه، قال محمد أبو حمراء:"نؤمن بأن التكامل بين الحلول الرقمية والبنية التحتية للنقل يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالمياً، ومن خلال الشراكة مع الهيئة، نسعى إلى تطوير منظومة لوجستية مترابطة تُمكّن من تحسين تدفق البضائع وتوفير خدمات أكثر كفاءة وذكاء".