"حرة مطار الشارقة" تشارك في "بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2025"

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام/ تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض "بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2025" المقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 29 من أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 2400 عارض من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع التجميل وما يزيد على 70 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن معرض "بيوتي وورلد الشرق الأوسط" يشكّل منصة مهمة للتفاعل مع رواد قطاع التجميل العالميين واستعراض المزايا التي تجعل من حرة مطار الشارقة الدولي الوجهة المفضلة للشركات الباحثة عن التوسع في المنطقة.

وأشار المزروعي إلى أن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها إلى دعم تطور قطاع التجميل والعناية الشخصية من خلال العمل على توفير بيئة مثالية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي عبر بنية تحتية متطورة وتسهيلات مرنة تسهم في تسريع عمليات الإنتاج والتوزيع والتوسع الإقليمي، لافتا إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها بما يواكب تطلعات المستثمرين ويرسّخ مكانة إمارة الشارقة وجهة رائدة للأعمال والصناعات الإبداعية في المنطقة.