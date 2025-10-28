"ضمان" تطلق سلسلة مبادرات للتوعية بسرطان الثدي

أبوظبي في 28 أكتوبر / وام / أطلقت الشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، سلسلة من المبادرات التوعوية على مدار شهر كامل، بهدف تثقيف النساء وتحفيزهن على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، .

وشملت باقة المبادرات التي أطلقتها "ضمان" ندوات عبر الإنترنت ومحاضرات تثقيفية قدمها خبراء متخصصون، ناقشوا خلالها عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي وأفضل الممارسات الصحية اليومية، ومن أبرز الفعاليات ندوة بعنوان "كل ما يخص صحة المرأة"، التي تناولت موضوعات متعددة، منها صحة الثدي، وانقطاع الطمث، ونقص الحديد، وقدمت إرشادات علمية مستندة إلى البيانات الصحية.

واستناداً إلى الإحصاءات العالمية، أبرزت الندوة أن الطفرات الجينية والهرمونات وعوامل الخطر الأخرى تسهم بشكل رئيسي في الإصابة بسرطان الثدي، حيث أوضحت أن نحو 10% فقط من الحالات تعود إلى طفرات جينية موروثة، بينما تنشأ الغالبية العظمى من طفرات جينية تلقائية، كما بيّنت أن 99% من حالات الإصابة تُسجَّل بين النساء، مقابل ما بين 0.5 و1% بين الرجال، مشيرةً إلى أن البيانات العالمية تؤكد تشخيص حالة جديدة بسرطان الثدي كل 15 ثانية على مستوى العالم.

وفي إطار المبادرات المجتمعية، نفذت الشركة فعاليات فحص ميدانية في عدد من مواقع العملاء، شملت فحوصات أولية أعقبتها فحوصات سريرية وتصوير شعاعي للثدي "الماموغرام".

وسلّطت مبادرات "ضمان" الضوء على الدور المهم لنمط الحياة الصحي في الوقاية من السرطان، إذ تشير أبحاث منظمة الصحة العالمية إلى أن ما بين 30 و50% من حالات السرطان يمكن تفاديها من خلال تبنّي عادات صحية، تشمل الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي متوازن وتجنب استخدام التبغ وممارسة الأنشطة البدنية المنتظمة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً، وهي ممارسات تسهم مجتمعةً في تقليل احتمالية الإصابة بعدة أنواع من السرطان، منها سرطان الثدي والمريء والقولون والرحم والكلى. وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين "ضمان"، التزام الشركة المتواصل بترسيخ ثقافة الوقاية والصحة العامة، عبر إطلاق مبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز وعي الأفراد وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية عالية الجودة.

وأوضح أن "ضمان" تكرّس خبراتها الطبية ومشاركتها المجتمعية لترسيخ مفهوم الرعاية الوقائية كجزء أساسي من نمط الحياة اليومي في المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن أهمية الكشف المبكر والرعاية الوقائية لا تقتصر على شهر أكتوبر، بل يجب أن تمتد على مدار العام.