"ملتقى الإسكان الذكي 2025"يبحث معايير التطور العمراني العالمي

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى الإسكان الذكي 2025 تحت شعار "حلول مبتكرة لإسكان ذكي ومستدام" في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم مسيرة دبي المستقبل وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

ويأتي تنظيم الملتقى تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة إسكانية ذكية ومستدامة تواكب معايير الاستدامة والتطور العمراني العالمي.

وأكد سعادة محمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة أن الملتقى يتضمن فعاليات متنوعة تشمل ورش عمل وجلسات حوارية لتسليط الضوء على الخدمات الذكية للمؤسسة إلى جانب توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية ومعرض مصاحب يعرض أحدث التقنيات والحلول الإسكانية.

وقال الشحي :" إن الملتقى يشكل منصة فريدة لعرض الحلول المبتكرة والمستدامة في قطاع الإسكان ويعكس حرصنا على بناء شراكات إستراتيجية تدفع عجلة التطور وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 من خلال تنمية عمرانية مستدامة وترسيخ مكانة دبي العالمية والارتقاء بجودة الحياة. هدفنا الأول وما زال هو رفاه الإنسان في دبي المستقبل".

وأشار إلى أن المؤسسة تحرص على تصميم مشاريع إسكانية متكاملة توفر جميع المرافق والخدمات لتجعل من كل مشروع مجتمعاً حيوياً يعزز الانتماء والاستقرار الأسري انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل.

ويدعم الملتقى الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين المؤسسة وشركة/ GFS Developments / والتي تسهم في إنجاح هذا الحدث بوصفه منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات والممارسات في مجال الإسكان الذكي والمستدام.