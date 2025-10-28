"تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي" توقع مذكرة مع "إيكوم"

دبي في 28 أكتوبر /وام/ وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مذكرة تفاهم مع شركة "إيكوم" العالمية العاملة في مجالات الاستشارات الهندسية والتخطيط والبنية التحتية تهدف إلى تعزيز التوطين في مجالات الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني وإدارة المشاريع باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية في مسيرة التقدم العمراني والتنموي للدولة.

وقع المذكرة عبدالعزيز الفلاحي مشرف عام عمليات التوظيف في دبي، ويمثلها السيد أليخاندرو فيناغري نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية في مقر المجلس بدبي، بحضور أحمد الطالب مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة ممثلا عن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء في الجهتين المعنيتين بالمذكرة.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية وتوفير برامج تدريب وتأهيل نوعية للمواطنين الإماراتيين تركز على تطوير المهارات الهندسية والمعرفية المرتبطة بتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بما يتيح لهم الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في قطاع الهندسة والبنية التحتية، كما تسعى إلى إتاحة فرص توظيف مباشرة تمكّن الشباب الإماراتي من الانخراط في مشاريع ذات أهمية استراتيجية معززةً بذلك من حضورهم كشركاء فاعلين في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.

وقال عبدالعزيز الفلاحي "إن تمثل المذكرة إضافة نوعية لمسيرة التوطين في القطاعات الاستراتيجية حيث لا تقتصر الشراكة مع «إيكوم» على فتح أبواب التوظيف فحسب بل تمتد لتشمل نقل الخبرات العالمية إلى شبابنا وتعزيز دورهم في صياغة مستقبل البنية التحتية والتنمية العمرانية بما يعكس التزام المجلس بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية رأس المال البشري ويواكب تطلعات دبي نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام".

وأعرب أليخاندرو فيناغري عن فخره بالمساهمة كشريك استراتيجي في دعم مسيرة التوطين جنباً إلى جنب مع الحكومة، إذ نرسخ أسس تعاونٍ مثمرٍ يدعم الأولويات الوطنية ويمكن الكوادر البشرية من خلال فرص مهنية نوعية تنقل خبراتنا العالمية ومعرفتنا المحلية إلى المواهب الإماراتية لتمكينها من قيادة مستقبل البنية التحتية والتطور المجتمعي، كما نسهم من خلال تمكين الجيل الجديد من القادة الإماراتيين في صياغة معايير القطاع وضمان حضور الصوت الإماراتي في صميم كل مشروع محلي. وبينما تمضي دولة الإمارات قدماً في مسيرتها الطموحة للتحول تفخر شركة "إيكوم" بأن تكون جزءاً من هذه الرحلة وأن تساهم في ازدهار هذا الوطن العريق.