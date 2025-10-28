مجموعة عمل الإمارات للبيئة تختتم الدورة الـ25 من ورش العمل الطلابية

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة أعمال الدورة الخامسة والعشرين من ورش العمل الطلابية التي عُقدت افتراضياً تحت عنوان “مفارقة الاختيار: حماية الحاضر، بناء المستقبل” بمشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة يمثلون 73 مدرسة من مختلف إمارات الدولة.

وأكدت حبيبة المرعشي المؤسس المشارك ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة أن المجموعة تفخر بتخريج قادة المستقبل الواعين بيئياً من خلال هذه المنصة التعليمية التي تسهم، منذ 25 عاماً في غرس روح المسؤولية والابتكار البيئي لدى الشباب.

وأوضحت المرعشي أن الاستثمار في العقول الشابة يمثل أحد أهم محركات التقدم البيئي والمجتمعي المستدام، مشيرة إلى أن البرنامج يشكل إرثاً وطنياً يعزز مفاهيم الاستدامة في العملية التعليمية ويدعم مسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

ولفتت إلى أن البرنامج، الذي انطلق عام 2001، نجح في تمكين أكثر من 9,000 طالب و1,600 معلم من أكثر من 1,700 مدرسة في الدولة من تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، منوهة إلى أن الورش تعد منصة فاعلة لترسيخ قيم المواطنة البيئية وتشجيع العمل المناخي الاستباقي لدى الطلبة.

وأشارت إلى أن موضوعات الورش جاءت متماشية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مثل: الصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والطاقة النظيفة، والمدن المستدامة، والعمل المناخي، والحياة على الأرض وتحت الماء، إلى جانب الشراكات لتحقيق الأهداف، بما ينسجم مع رؤية الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.