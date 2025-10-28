برعاية نهيان بن زايد.. انطلاق بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمدينة العين

العين في 28 أكتوبر/ وام/ برعاية كريمة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، انطلقت اليوم منافسات بطولة كأس العام للرماية البارالمبية 2025 بتنظيم هيئة زايد لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف، وتستمر حتى 5 نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية .

ورحب سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة بجميع الوفود المشاركة من أعضاء الإتحادات الدولية والحكام واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على أرض الإمارات وفي مدينة العين بإمارة أبوظبي، وقال: " إن اللجنة العليا وكافة اللجان العاملة تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم حدث رياضي ناجح يتناسب مع السمعة الطيبة لدولة الإمارات، ولا شك أن خبرات الكوادر الوطنية العاملة في البطولة وتعاون كافة الجهات على مستوى الدولة ستتضافر في تقديم عمل نموذجي يعبر عن الرغبة الصادقة لتحقيق النجاح المنشود" .

وتوجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات والشركات الراعية التي تدعم وترعى البطولة، وتسهم بشكل كبير في نجاح كافة الفعاليات التي تنظمها هيئة زايد لأصحاب الهمم ولاسيما الرياضية، وعلى رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للهيئة والداعم الحكومي، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، إلى جانب شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني و أغذية، تقديراً لدورهم في دعم البطولة وإنجاحها.

من جانبها عبرت جيسلين بريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب دولة الإمارات وهيئة زايد لأصحاب الهمم على تنظيم واستضافة منافسات البطولة الثامنة بمدينة العين بنجاح كبير، وقالت: "بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 التي تستضيفها مدينة العين تأتي كأفضل ختام للموسم الرياضي، وهي من أهم المنافسات التي تتطلع اليها لجنة الرماية الدولية في أجندتها السنوية العام الحالي نظرا لتميز أبوظبي وهيئة زايد لأصحاب الهمم في استضافة سلسلة من بطولات كأس العالم في سنوات سابقة، فضلاً عن بطولة العالم للعام 2022، وفي جو مفعم بالحفاوة في الإمارات"

وأقيمت اليوم منافسات مسابقة البندقية هوائية لمسافة 10متر SH1 وضعية الراقد إعاقة جسدية مختلط، فاز فيها بالمركز الأول والميدالية الذهبية رادوسلاف ميلونوفسي من سلوفاكيا محققا 253.2 نقطة، وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية خوان أنطونيو سافيدرا رينالدو من إسبانيا محققاً 252.4، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب آنا بنسون من السويد محققة 230.5 نقطة.

وفي نفس المسابقة ( البندقية هوائية لمسافة 10متر SH1 وضعية الراقد )على مستوى الفرق فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الصيني، وذهب المركز الثاني للفريق التايلاندي، بينما توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الفريق الياباني، وقامت جيسلين بيريز يرافقها خلف سالم الواحدي من مجلس ابوظبي الرياضي بتتويج الفائزين

وفي مسابقة المسدس 25 متر ناري SH1 إعاقة جسدية مختلط فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الهندي أمير أحمد باهات الذي حقق 24 نقطة ، بينما حل في المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية كريستينا ديفيد من المجر حققت 21 نقطة، وحصل الهندي مانيش ناروال على المركز الثالث والميدالية البرونزية محققا 20 نقطة .

وقام سعادة عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم يرافقه أحمد الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع للهيئة بتتويج الفائزين بالميدالبات وتسليهم الهدايا التذكارية المقدمة من اللجنة المنظمة.