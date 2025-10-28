كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستضيف منتدى عربيا حول التحول الرقمي

دبي في 28 أكتوبر /وام/تستضيف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المنتدى العربي الثاني للإدارة العامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” بالشراكة مع الكلية تحت عنوان “الإدارة العامة في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي” خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي .

ويهدف المنتدى إلى دراسة الاتجاهات العالمية في التحول الرقمي وتعزيز التعاون الإقليمي لتسريع تبني الحلول الرقمية وتحقيق التكامل بين القطاعات في دعم التنمية المستدامة كما يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العامة وتعزيز كفاءتها وابتكار حلول حكومية قائمة على المعرفة والحوكمة الأخلاقية للتقنيات الحديثة.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في كلمتها الافتتاحية، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التكيف مع عالم سريع التغير هو سر النجاح وجوهر التحول الحكومي مشيرة إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تقوم على أن البقاء ليس للأقوى بل للأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات.

وأضافت أن التحول الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يمثل إعادة تعريف لمفهوم الحكومة من حيث دورها وطريقة عملها وعلاقتها بالناس، موضحة أن الجيل الأول من التحول الرقمي ركز على الكفاءة ورقمنة الإجراءات بينما يركّز الجيل الجديد على البيانات التنبؤية والخدمات الاستباقية التي تستشرف احتياجات المجتمع قبل وقوعها.

ولفتت إلى أن التحول الرقمي لم يعد هدفاً بحد ذاته بل بداية لتحول حكومي شامل يعيد تعريف غاية الإدارة الحكومية ويوفر بيئة مؤسسية مرنة قادرة على التفاعل مع تسارع التكنولوجيا مؤكدة أن التحول في فكر الإدارة الحكومية هو ما يصنع الفارق بين الحكومات التي تواكب التغيير وتلك التي تصنعه.

وقال الدكتور يونس أبو أيوب رئيس شعبة الحوكمة وبناء الدولة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” إن قوة الحكومات الحديثة لم تعد تقاس بالبنى التحتية فحسب بل بقدراتها الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محور الإدارة العامة الفعالة وأداة لتمكين الحكومات من التنبؤ بالمستقبل واتخاذ قرارات استباقية أكثر عدلاً وشفافية.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المنتدى يشكل منصة فكرية تجمع الخبراء وصناع القرار لتبادل الخبرات وصياغة رؤى تدعم جاهزية الحكومات العربية للتحول الرقمي.

وأكد الدكتور فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية، أن المنتدى يركز هذا العام على حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية في المنطقة العربية، مشيراً إلى إطلاق مركز بحوث مستقبل الحكومات وتقرير إقليمي بالشراكة مع “جوجل دوت أورج” حول واقع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في عشر دول عربية لدعم سياسات الابتكار والتحول الرقمي في الحكومات.