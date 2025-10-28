الاتحاد الدولي : مونديال السباحة بالزعانف في أبوظبي محطة مهمة للعبة



أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ أكدت انا أرزهانوفا رئيسة الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية أن بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف التي يستضيفها نادي أبوظبي للرياضات المائية خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل تعد واحدة من أكبر البطولات في تاريخ كأس العالم.

وتقام منافسات البطولة في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بنادي أبوظبي للرياضات المائية للمرة الأولى، بمشاركة 400 سباح وسباحة يمثلون 20 دولة، بالإضافة إلى نخبة من نجوم العالم.

وقالت في تصريح لها على هامش الحدث العالمي :" يمثل هذا الحدث محطة مهمة لرياضة السباحة بالزعانف في المنطقة والعالم، ويعكس الشعبية المتزايدة والتميز المتواصل لهذه الرياضة على مستوى العالم".

وأضافت:" نثق بأن نادي أبوظبي للألعاب المائية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، سيوفر منصة مثالية للرياضيين لإظهار سرعتهم وقوتهم ومهاراتهم، ونتطلع لكي تكون أبوظبي مركزًا عالميًا لرياضة السباحة بالزعانفة".