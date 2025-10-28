"بوذيب1" يتصدر الفرق وشبيلي بطل الفردي في بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد

أبوظبي في 28 أكتوبر/وام / أسفرت منافسات بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد على ميادين أكايمية بوذيب للفروسية، عن فوز فريق بوذيب1، بمنافسات الفرق محققاً 323.5 نقطة، والفارس محمد علي شبيلي بفئة الفردي بعد جولة تمايز.

واقيمت البطولة على مدار يومي الأحد والاثنين برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهدت مشاركة 52 فارسا يمثلون 12 فريقا من داخل الدولة وخارجها، وهي الثانية في الموسم الجديد.

وحصد فريق بوذيب 2 المركز الثاني في فئة الفرق برصيد 294.5 نقطة، وجاء ثالثاً فريق “بي تي كيه”، مسجلاً 277.5 نقطة، ورابعاً فريق راجا أبوظبي برصيد 268.5 نقطة، وخامساً فريق الشحانية محققاً 268 نقطة.

وعلى مستوى ترتيب الفردي، حقق الفارس فهد شنوان الشمري المركز الثاني، وحذيفة ناصر المركز الثالث، وسيف مبارك الحارثي المركز الرابع، وسيف الإسلام بلوش المركز الخامس.

توج الفائزين راشد حميد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب للفروسية، وسلطان الحوسنى رئيس قسم التسويق بالاتحاد.