جامعة الشارقة و جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين تعززان الرعاية الصحية والتدريب

الشارقة في 28 أكتوبر / وام / وقّعت جامعة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دورها المجتمعي ودعم جودة الحياة لكبار المواطنين و التعاون في التدريب والبحث العلمي والخدمات الصحية الموجهة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

وقّع المذكرة عن الجامعة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع وعن الجمعية مريم سالم السلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين بالجمعية.

وتهدف المذكرة إلى تطوير فرص التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي من خلال تأهيل الكوادر العاملة في الجمعية وتطوير مهاراتها في مجال رعاية كبار المواطنين إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المشتركة التي تُعنى بصحة كبار السن وجودة حياتهم كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والابتكارات والتقنيات الحديثة بين الطرفين ودعم الأنشطة البحثية والسريرية المشتركة في مجالات الرعاية الصحية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والذي يأتي انطلاقاً مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتطبيق المعرفة .

