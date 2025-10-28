مضمار جبل علي يرفع جوائز الموسم الجديد 20% ويطلق برنامج "داعم" الأول من نوعه عالمياً

دبي في 28 أكتوبر/وام/ أعلن مضمار جبل علي انطلاق موسم سباقات 2025-2026، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة من الأول من نوفمبر المقبل إلى الثامن من مارس 2026، مع زيادة القيمة الإجمالية لجوائز السباقات بنسبة 20%، وتنظيم 11 أمسية سباق تتضمن عدداً من البطولات الرئيسية الكبرى، بما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية لرياضة الخيول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور سعادة محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، وممثلي الهيئة وعدد من الشركاء والرعاة.

وكشف مضمار جبل علي عن إطلاق برنامج "داعم"، الأول من نوعه عالمياً، بهدف ضمان الدعم المستدام لملاك الخيول، من خلال نظام حوافز مبتكر يضيف مكافآت جديدة إلى الجوائز الرسمية لسباقات محددة، تشمل فئات الخيول الصغيرة (عمر سنتين وثلاث سنوات) والخيول غير الفائزة سابقاً، وذلك لتشجيع المشاركة الفاعلة ورفع مستوى التنافس وجودة السباقات.

وأكد محمد الأحمد أن الموسم الجديد يعكس الجهود المستمرة لمضمار جبل علي في تطوير سباقات الخيل وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن زيادة الجوائز وتنويع الأمسيات يعكسان التزام المضمار بتوسيع قاعدة المشاركة وتوفير بيئة تنافسية احترافية، لاسيما أن دورة عام 2025 - 2026 ستشهد عددًا كبيرًا من السباقات والأمسيات، وزيادة قيمة الجوائز، بما يتيح لملاك الخيول المشاركة بشكل أوسع وأكثر فعالية

وأعرب الأحمد عن شكره وتقديره لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه المتواصل للحدث ولجميع الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على التراث العريق لرياضة سباق الخيل في دولة الإمارات، مشيداً بدور الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح فعاليات الموسم، والحفاظ على الإرث العريق لرياضة الخيل في دولة الإمارات.

وأوضح أن برنامج "داعم" يجسد رؤية مضمار جبل علي في تطوير بيئة سباق احترافية ومستدامة تعزز أداء المشاركين وتدعم ملاك الخيول بمختلف فئاتهم، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لرياضات الفروسية على المستويين الإقليمي والدولي.