منافسات قوية في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة

سويحان في 28 أكتوبر / وام / شهدت "مزاينة سويحان" في مهرجان الظفرة بدورته الثامنة عشرة، منافسات قوية بين مُلاك الإبل في 8 أشواط لسن المفاريد التلاد والشركاء المحليات والمجاهيم والتي أقيمت في منصة مزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان.

وتوج ضيف الشرف الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمنافسات، بحضور عدد من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفق النتائج وفي شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 1 - مجاهيم حلت " الكايدة لصيعري " لمالكها محمد مسعد سالم الصيعري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني " القعودة" لمالكها هادف بخيت راشد سالم طريبيش المنصوري، وبالمركز الثالث " الـخروفة" لمالكها فيصل محمد سعيد حمد أبوصلعه.

وظفرت بالمركز الأول في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، " معينه" لمالكها محمد سعد سالم محمد النابت، وفي المركز الثاني حلت " عديمة" لمالكها سعادة محمد العوضي يحيى المنهالي، وجاءت بالمركز الثالث " دهامة" لمالكها رامس محمد صالح المنهالي.

ونالت المركز الأول في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات، " العاصمة" لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي، وفي المركز الثاني حلت " دولة" لمالكها حسين معيض ظافر عشان هادي الأحبابي، ونالت المركز الثالث " الظبي" لمالكها مسلم سالم محمد خلفان المنصوري.

وأظهرت النتائج في شوط مفاريد مفاريد تلاد لابناء القبائل 2- محليات، فوز " جبارة" بالمركز الأول لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وفي المركز الثاني حلت " الريم" لمالكها سالم محمد عبد الله بوعوانه المنصوري، وجاءت بالمركز الثالث " بينونه" لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري.

وفازت بالمركز الأول في شوط مفاريد الشركاء 1 - محليات، " الوري " لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، وفي المركز الثاني حلت " مياسة" لمالكها سهيل سالم محمد بالحطم العامري، ونالت المركز الثالث " أفعال " لمالكها سلطان بن سيف بن راشد الرشيدي.

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد الشركاء 2 - محليات، عن فوز "وطن" بالمركز الأول لمالكها سعيد جمعة سعيد السنيدي، وفي المركز الثاني حلت " مياسة" لمالكها حمد جابر محمد عمير المنصوري، وجاءت بالمركز الثالث " المها" لمالكها سالم محمد عبد الله بوعوانه المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط مفاريد الشركاء 1 - مجاهيم، إلى "العشوا" لمالكها مسلم محمد عقيل المنهالي، وفي المركز الثاني حلت " أركان" لمالكها مسلم نقاء حسن الهواملة، ونالت المركز الثالث " سليمة" لمالكها سليم سالم سليم المنهالي.

وفي شوط مفاريد الشركاء 2 - مجاهيم، نالت المركز الأول " نجاح" لمالكها محمد حمد عبدالهادي الغفراني المري، وفي المركز الثاني حلت "سيـوف" لمالكها حمد نايف بخيت حمد ضحيان المنهالي، وجاءت بالمركز الثالث "مخوفة" لمالكها ناصر صالح قرينيس آل حرب المري.

وشهد صباح اليوم (الثلاثاء) دخول المطايا المشاركة في أشواط الشرايا للمجاهيم والمحليات بالإضافة إلى المهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ الأربعاء، فيما تدخل صباح غدٍ (الأربعاء) الإبل المشاركة في منافسات أشواط الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل.