قيمة شركة إنفيديا تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار

كاليفورنيا في 29 أكتوبر/ وام/ اقتربت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية، من أن تصبح أول شركة تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار، أمس الثلاثاء، بعد إعلانها عن حجوزات على معالجاتها للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، واعتزامها بناء سبعة أجهزة كمبيوتر عملاقة جديدة لوزارة الطاقة الأمريكية.

وأغلق سهم إنفيديا مرتفعا بنسبة 5% تقريبا، ليضيف أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.89 تريليون دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة 4.94 تريليون دولار.

وصعد سهم الشركة، ومقرها كاليفورنيا، بنسبة 50 % خلال 2025. وتجاوزت قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار لأول مرة في يوليو الماضي.

كما صعدت أسهم شركة مايكروسوفت، ثاني أكبر الشركات قيمة في العالم، بنسبة 2% لتصل قيمتها السوقية إلى 4.03 تريليون دولار.

- خلا -