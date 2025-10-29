"جامعة خليفة" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التطوير المهني والبحث العلمي

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار والتطوير المهني لتأسيس إطار تعاون يهدف إلى تنفيذ مبادرات مشتركة لتحسين مستويات التعلم والتطوير المهني والبحث العلمي.

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور بيان شريف الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة ، وفاروق محمد، مدير الأعمال في معهد الابتكار والتطوير المهني في أبوظبي، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وتغطي المذكرة مشاركة الموارد والمناهج والبرامج التدريبية المشتركة ذات الصلة بالقطاعات المتنوعة والمعتمدة من جامعة خليفة، إضافةً لتنسيق الفرص التدريبية لتوفير المعلمين والخبرات والبنية التحتية.

وسيقوم المعهد بالتنسيق مع أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة، وبصفة خاصة الدكتورة أمينة السميطي، أستاذة مساعدة في الهندسة الكهربائية، لتحديد وتنظيم الأنشطة التدريبية.

وتمكن المذكرة أيضا معهد الابتكار والتطوير المهني من المشاركة في الفعاليات التي تنظمها جامعة خليفة، إضافًة لدورات التوعية التي تتناول الاتجاهات الصناعية الرئيسة والتكنولوجيات الناشئة والمهارات المهنية اللازمة للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية.

وأكد البروفيسور بيان شريف، أهمية الشراكة مع معهد الابتكار والتطوير المهني ودورها في بناء كوادر بشرية في القطاعات الإستراتيجية ذات الصلة بالتحول الذي تشهده دولة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة، كما هو الحال في المنطقة والعالم ككل.

وأشار إلى أن جامعة خليفة، تعد بفضل القاعدة الأكاديمية والبحثية الراسخة التي تتمتع بها، مؤسسة للتعليم العالي ذات قدرة على تزويد المتعلمين من جميع المراحل العمرية بالمهارات اللازمة للتطوير الشخصي والمهني الشامل ، مؤكدا أن هذا الدمج بين مواردها وموارد المعهد يسهم في تحقيق تكامل فعال يعود بالنفع على الجهات المعنية من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات متخصصة وتسهيل عملية تكوين كوادر عالية التدريب وذات معرفة أوسع.

من جانبه قال فاروق محمد إن التعاون مع جامعة خليفة يعد إنجازا كبيرا للمعهد، يجمع بين التميز الأكاديمي العالمي وخبرات المعهد التدريبية العالمية لإعداد المتخصصين وطلبة الجامعات للتعامل مع التكنولوجيات ومواجهة التحديات التي تشكل المستقبل.