السفارة التشيكية بالدولة تحتفل باليوم الوطني لبلادها

أبوظبي في 29 أكتوبر /وام/ أقامت سفارة جمهورية التشيك لدى الدولة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الراديسون بلو في أبوظبي، السيد عمر النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية التشيكية المقيمين في الإمارات.

وأشاد سعادة جوزيف كوتسكي، سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، بمتانة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات وحرص القيادتين على تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية وانطلاقها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.

وأكد سعادته أن العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مستمرا في القطاعات والمجالات المختلفة، مضيفا أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر الشركاء الاقتصاديين لبلاده في المنطقة.