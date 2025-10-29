"معرض الخليج للتدريب والتعليم" يختتم فعالياته في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 29 أكتوبر/ وام/ اختتمت اليوم، فعاليات “معرض الخليج للتدريب والتعليم”، الذي أُقيم في مركز رأس الخيمة للمعارض “إكسبو”، بمشاركة أكثر من 45 جامعة عالمية وعربية تمثل مختلف دول العالم، بجانب أكثر من 200 مؤسسة تربوية وأكاديمية.

شهد المعرض إقبالاً واسعاً من الطلبة والزوار، حيث تجاوز عدد الحضور أربعة آلاف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، تفاعلوا مع الجهات المشاركة واطّلعوا على أحدث البرامج الأكاديمية والمبادرات التعليمية والابتكارات في قطاع التعليم.

وضمّ المعرض نخبةً من المؤسسات الأكاديمية المرموقة، من أبرزها جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بصفتهما راعيين رسميين، وكليات التقنية العليا كشريك إستراتيجي، إلى جانب كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا – السعودية، وجامعة الشارقة، وجامعة كلباء كرعاة بلاتينيين، إضافةً إلى الجامعة الأمريكية الدولية في رأس الخيمة، وأكاديمية أدنوك التقنية، وجامعة غرب لندن كرعاة ذهبيين.

وتقدّمت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة “ميد بوينت” لتنظيم وإدارة المعارض، بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وإلى سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، على دعمهما المتواصل الذي أسهم في نجاح المعرض وترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات التعليمية في دولة الإمارات والمنطقة.

ويُعدّ “معرض الخليج للتدريب والتعليم”، منصةً تعليميةً رائدةً تجمع تحت سقفٍ واحد مؤسسات التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الجامعات والطلبة، وتوفير بيئة تفاعلية ملهمة تواكب تطور منظومة التعليم والتدريب في دولة الإمارات.