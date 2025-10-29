شرطة عجمان تحصد المركز الأول عالمياً في جائزة المقارنات المعيارية بنيوزيلندا

عجمان في 29 أكتوبر/ وام/ فازت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالمركز الأول عالمياً في جائزة المقارنات المعيارية Global Benchmarking Award 2025، التي ينظمها مركز أبحاث التميز التنظيمي الدولي (COER) في نيوزيلندا، وذلك تقديراً لجهودها الريادية في تطبيق أنظمة التقييم المعياري وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحسين والتطوير المستمر.

تسلّم الجائزة العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، من الدكتور روبن مان، مدير المركز، بحضور عدد من كبار الضباط وممثلي المؤسسات العالمية المشاركة.

وأكد العقيد سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء، أن هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجاً لمسيرة شرطة عجمان في بناء منظومة مؤسسية متكاملة قائمة على التعلم المستمر وتبادل الخبرات وتصدير أفضل الممارسات والابتكارات المؤسسية ، مشيراً إلى أن القيادة أصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في تطوير الأداء المؤسسي القائم على التميز والاستدامة.

ووجّه العقيد الفلاسي الشكر إلى سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، على دعمه وتوجيهاته ومتابعته لمسيرة التطوير، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس تكامل جهود فرق العمل في مختلف الوحدات التنظيمية بشرطة عجمان.

ويجسد هذا التتويج رؤية شرطة عجمان في تحقيق الريادة المؤسسية، بما يتماشى مع إستراتيجية وزارة الداخلية وخطط حكومة عجمان ورؤية الإمارات 2031.