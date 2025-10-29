مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية يترأس اجتماعات "أربيكا" في برشلونة

برشلونة - إسبانيا في 29 أكتوبر/ وام/ ترأس سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، اجتماعات الفرع الإقليمي العربي "أربيكا" بصفته رئيساً للفرع، وذلك على هامش كونجرس المجلس الدولي للأرشيف المنعقد في مدينة برشلونة، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وتم تخصيص الاجتماعات لمناقشة موضوعات لجنة البرامج المعنية بالمشاريع الأرشيفية على مستوى العالم.

وأكد سعادته في كلمته الافتتاحية أهمية دعم الأرشيفات العربية وتقديم المشورة اللازمة لها عبر الفرع الإقليمي العربي، مشددا على أهمية التواصل وتبادل الخبرات بين خبراء الأرشيف في الوطن العربي بما يعزز التعاون وتكامل الجهود من خلال منصة الفرع.

وثمن دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ورؤاها التطويرية في مجال الأرشفة والتوثيق، مشيداً بطموحات المشاركين العرب وتطلعاتهم للارتقاء بالفرع ليكون نموذجاً متميزاً بين فروع المجلس الدولي للأرشيف.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن اهتمامهم بدعم المشاريع الأرشيفية التي تحظى برعاية المجلس الدولي للأرشيف، مع التركيز على برنامج "المؤرشفون الجدد" الذي يمتد 18 شهراً، ويتضمن تدريباً متخصصاً وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الكبرى مثل اجتماعات المجلس الدولي للأرشيف في برشلونة، التي توفر تدريباً تطبيقياً ضمن ورش المؤتمر.

وشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية المشاركون في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

كما شهدت الاجتماعات لقاءات ثنائية بين سعادة الدكتور عبد الله ماجد آل علي وعدد من مديري الأرشيفات الوطنية على هامش الكونجرس.