"الإمارات للدراجات": بوجاتشار يتصدر قائمة الأعلى نقاط خلال 3 سنوات

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ تصدر السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات "أكس آر جي" للدراجات الهوائية، قائمة أفضل لاعبي الفريق ممن حققوا نقاطا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك طبقا لأحدث إحصائيات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وحقق بوجاتشار 31,017 نقطة إجمالا في ثلاثة مواسم متتالية، تلاه البرتغالي جواو ألميدا برصيد 9,579 نقطة، ثم البريطاني آدم ييتس في المركز الثالث برصيد 7,612 نقطة، فيما حل المكسيكي إسحاق ديل تورو رابعاً برصيد 7,084 نقطة، والإسباني خوان آيوسو خامساً برصيد 6,653 نقطة.

كما شهدت القائمة حضوراً قوياً لنخبة من النجوم الذين ساهموا في تحقيق إنجازات تاريخية للفريق خلال الفترة الماضية، حيث جاء مارك هيرشي في المركز السادس بـ 6,590 نقطة، وبراندون مكنولتي في المركز السابع بـ 5,987 نقطة، فيما حل جاي فاين ثامنا برصيد 4,211 نقطة، وحل تاسعا تيم ويلينز بـ 3.783 نقطة، ثم يان كريستين عاشرا بـ 2.381 نقطة.

وكان فريق الإمارات "أكس آر جي" للدراجات الهوائية ، قد أنهى الموسم الحالي متصدرا تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات كأفضل فريق في العالم للعام الثالث على التوالي، بعد الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 95 انتصارا في موسم واحد.