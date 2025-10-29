27 دولة تشارك في بطولة الجودو بخورفكان

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 320 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون 27 دولة في بطولة خورفكان الدولية.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم ، أن البطولة تقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان، وتفتتح يوم 1 نوفمبر المقبل، في الصالة الرياضية للنادي، وتعد الثانية في الموسم الجديد 2025 - 2026.

وأوضح أن قائمة الدولة المشاركة تضم الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، والمغرب، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وجزر القمر، وإيران، وأذربيجان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وروسيا، وكازاخستان، والبرازيل، والهند، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، وكولومبيا.

ولفتت اللجنة المنظمة إلى مشاركة 5 لاعبين من المصنفين الدوليين، منهم المصنف الأول أسد الله مهيدون، لاعب منتخب طاجيكستان، وبطل العالم للشباب، "تحت 73 كجم، و4 لاعبين من منتخب أوزبكستان في أوزان 60، و81، و90، و100 كجم.

من جهته أثنى سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد ، على جهود مجلس الشارقة الرياضي ، مؤكداً تواصل التعاون بينهما، بما يسهم في دعم مسيرة الرياضة الإماراتية، معربا عن تقديره لرئيس وأعضاء نادي خورفكان على التجهيزات المميزة للبطولة.