"اللجنة البارالمبية الوطنية" تطلع على التحضيرات الجارية لدورة “آيتشي - ناغويا 2026”

دبي في 29 أكتوبر/وام/ اطلعت اللجنة البارالمبية الوطنية على تحضيرات إقامة دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة “آيتشي – ناغويا 2026”، وذلك خلال الاجتماع الخاص الذي عقد أمس في اليابان بتنظيم من اللجنة البارالمبية الآسيوية وبالتعاون مع اللجنة اليابانية المنظمة لدورة الألعاب.

ضم وفد اللجنة البارالمبية الوطنية كلا من ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة، وصالح الرياحي المدير الفني، إلى جانب ممثلي اللجان البارالمبية من مختلف دول القارة الآسيوية.

اطلع رؤساء الوفود خلال الاجتماع على التحضيرات التنظيمية والفنية الخاصة بالدورة المقررة خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2026، بمشاركة 18 رياضة بارالمبية.

شهد الاجتماع تقديم عروض تفصيلية حول مواقع المنافسات ومرافق الإقامة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الجوانب المتعلقة بتصنيف الألعاب والملاعب الرياضية.

وأكد ذيبان سالم المهيري أن مشاركة الإمارات في الاجتماع تأتي في إطار حرص اللجنة البارالمبية على التخطيط المبكر والمشاركة الفاعلة في المحافل الرياضية القارية، مشيداً بالتنظيم الياباني المتميز واهتمام اللجنة المنظمة بتوفير بيئة داعمة للرياضيين.

وأضاف أن الاجتماع كان فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية الآسيوية، بما يسهم في تطوير منظومة الألعاب البارالمبية في القارة.