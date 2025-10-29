قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال تنطلق يوم 19 نوفمبر

رأس الخيمة في 29 أكتوبر /وام/ تنطلق يوم 19 نوفمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، فعاليات "قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2025".

وتستقطب القمة التي تعقد في مركز الحمراء العالمي للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 20 نوفمبر، أكثر من 15 راعياً وشريكاً، و40 عارضاً، و50 متحدثاً، إلى جانب أكثر من 3000 شخصية من ممثلي القطاع الخاص، ورجال الأعمال، وخبراء ومستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى مسؤولي وقيادات الدوائر الحكومية.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز رجال الأعمال بمقر الغرفة، أن القمة تُعد من أبرز المنصات الاقتصادية في الإمارة، لجذب المستثمرين والمبتكرين وصُنّاع القرار من أنحاء العالم المختلفة؛ لاستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة التي تشهد نمواً متسارعاً في رأس الخيمة، بما يشمل الصناعة والعقارات والسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وذلك في إطار رؤية الإمارة الهادفة إلى تنويع اقتصادها وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة تشهد زخماً اقتصادياً متميّزاً مدفوعاً برؤية قيادية واضحة تركز على التنويع الاقتصادي والانفتاح العالمي، مشيراً إلى أن "قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال"، تُعد بمثابة بوابة رئيسية أمام المستثمرين لاستكشاف فرص جديدة وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في دعم مسيرة النمو المستدام للإمارة.

من جانبه قال شارق عبد الحي ، المدير التنفيذي لشركة "فاليانت" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الشتي تشارك في تنظيم الحدث، إن رأس الخيمة وجهة رائدة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في القمة التي لا تُعد مجرد فعالية، بل منصة محفّزة تجمع الأفكار والقطاعات والمستثمرين، لتسهم في رسم ملامح مستقبل الأعمال في رأس الخيمة.

حضر المؤتمر الصحفي، سعادة يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة.