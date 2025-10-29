"الاقتصاد والسياحة ": " مجمع ابتكارات الاستدامة " يعزز ريادة الإمارات بمجالات الاقتصاد الأخضر

دبي في 29 أكتوبر/وام/ أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن “مجمع ابتكارات الاستدامة” سيسهم في دعم قطاعات السياحة المستدامة وريادة الأعمال الخضراء في مدينة إكسبو دبي مشيرة إلى اعتزامها تأسيس مكتب للملكية الفكرية الخضراء لدعم المبتكرين وتعزيز الممارسات المستدامة، إلى جانب إطلاق “الرخصة الخضراء” الأولى من نوعها في الدولة لجذب الشركات الملتزمة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

وقالت سعادة الدكتورة مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 لرؤساء البلديات، التي تختتم أعمالها اليوم في مدينة إكسبو دبي، إن المجمع يشكّل منصة وطنية تجمع بين الازدهار الاقتصادي والمسؤولية البيئية، وتسهم في تطوير حلول نوعية في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار الدائري، وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للاقتصاد الأخضر والمستدام.

وأضافت أن المجمع يدعم توجهات الدولة في تنويع الاقتصاد والعمل المناخي، من خلال إنشاء نظام بيئي متكامل يزوّد الأسواق بالمنتجات والخدمات الخضراء المبتكرة، ويساعد على نشر تقنيات منخفضة الكربون عبر دعم الابتكار والبحث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال الخضراء، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة.

وأوضحت أن بنك «إنتيسا سان باولو» سيدعم إنشاء المجمع في مدينة إكسبو دبي بعد استثماره أكثر من 14 مليار يورو عالميًا في مشاريع الاستدامة، فيما ستسهم «نستله» بنقل المعرفة والخبرة التقنية، و«مجرى» بتوجيه المشاريع البيئية المبتكرة عبر مبادرات مثل «تحدي التأثير المستدام» و«مستقبل 100»، إلى جانب «بالم ميد» التي تحول سعف النخيل إلى منتجات قابلة للتحلل.

وقالت الدكتورة مارية القاسم إن “مجمع ابتكارات الاستدامة” يعكس التزام الإمارات بالعمل المناخي، ويمثل نموذجاً وطنياً للابتكار المستدام والاستثمار المسؤول، بما يدعم التحول نحو اقتصاد وطني أكثر استدامة وتنافسية عالمية.