انطلاق المسح الميداني للقوى العاملة في الفجيرة

الفجيرة في 29 أكتوبر/وام/ انطلقت بالفجيرة الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في الإمارة الذي يستهدف 986 أسرة إماراتية ومن مختلف الجنسيات إضافةً إلى تجمعات عمالية في مختلف مدن ومناطق الفجيرة.

وأوضح الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن المسح يهدف إلى رصد الخصائص الأساسية للقوى العاملة وتوفير بيانات دقيقة لحساب المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالتشغيل والبطالة، بما يدعم التخطيط وصنع القرار في مجالات سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المشروع يُعد من أهم المسوح الأسرية التي تنفذها الجهات الإحصائية، مؤكداً حرص المركز على ضمان سرية البيانات وتعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين لضمان دقة النتائج وجودتها.