فيلم "سمبوسة جباتي" إنتاج"فيجينيرز" الإماراتية يحقق نجاحا خليجياً استثنائياً

دبي في 29 أكتوبر /وام/ لاقى فيلم "سمبوسة جباتي" الذي أنتجته مجموعة "فيجينيرز"، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات والتي تضم 21 شركة ومنصة، إقبالاً كبيرا بعدما حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر

فقد تم بيع أكثر من 366 ألف تذكرة منذ طرح الفيلم للعرض في 14 أغسطس الماضي بدور السينما الخليجية والعراقية، ما يجعله من أكثر الأفلام نجاحاً في دول الخليج.

وتصدر الفيلم شباك التذاكر في دولة الإمارات ومملكة البحرين لمدة أسبوعين متتاليين، وحل ضمن " Top 10" في تاريخ السينما الخليجية، واحتفظ بموقعه ضمن " Top 10" لمدة أسبوع في منطقة الشرق الأوسط وكان الفيلم الأعلى مبيعاً في السينما البحرينية لعام 2025 بأكثر من 100 ألف تذكرة.

ودفع تحطيم الفيلم للأرقام القياسية، دور السينما إلى مواصلة عرضه لـ 10 أسابيع متتالية، وبعد هذا النجاح على الشاشة الكبيرة أتيح الفيلم للعرض على الشاشات الصغيرة عبر منصة يانغو بلاي بدءاً من 23 أكتوبر الجاري.

أخرج الفيلم الأردني أحمد جلبوش، وهو من بطولة البحريني أحمد شريف إلى جانب كل من الممثل الإماراتي مرعي الحليان، والبحريني عبد الرحمن صابر، والسعودي زياد العمري، والمصري أحمد فتحي.

وأكد الدكتور يونس الكنزي رئيس قسم الإنتاج في مجموعة "فيجينيرز" أن النجاح الذي حققه فيلم "سمبوسة جباتي"، يجسد سعي المجموعة إلى توسيع نطاق أعمالها، استناداً إلى ما تمتلكه من خبرات وكفاءات إماراتية مبدعة، قادرة على قيادة عمليات إنتاجية كبرى، وفق أحدث ما توصلت إليه السينما العالمية والاستوديوهات العريقة في صناعة الأفلام.

وقال إن الإقبال القياسي على مشاهدة هذا الفيلم، يعبر عن الجودة العالية التي يتمتع بها في مختلف مفاصله، إنتاجاً وإخراجاً وتأليفاً وأداء مبدعاً من الفنانين الذين شاركوا في تجسيد قصته، ونجاح خطط الترويج له وتسويقه في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن الإنجاز الكبير الذي حققته المجموعة من خلال إنتاجها هذا الفيلم، يمثل انطلاقة جديدة لطموحاتها في تنويع مجالاتها والاستثمار في الإمكانات غير المحدودة التي توفرها الصناعة السينمائية لتحقيق رسالة "فيجينيرز" في إحداث التأثير الإيجابي لدى شرائح المتلقين عربياً وعالمياً.

يتضمن الفيلم مغامرات مليئة بالمفارقات الكوميدية، ويحمل بعداً إنسانياً عميقاً، ما يمثل دعوة إلى حوار الثقافات والمحبة والتعايش بين البشر بلغة سينمائية مؤثرة بعيدة عن التعقيد والتنظير الجاف.

يذكر أن قطاع السينما في الإمارات حقق في العام 2024 إيرادات بلغت 800 مليون درهم وشهدت دور السينما عرض 1262 فيلماً وبيع 15 مليون تذكرة.

ومن المتوقع أن ينمو سوق السينما في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 7.1% للفترة من 2024 إلى 2030 وفق تقرير "Grand View Research" الشركة الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق، التي أكدت أن هذا النمو الواعد يأتي نتيجة الطلب المتزايد على المحتوى السينمائي، والبنية التحتية المتقدمة والبيئة الداعمة للاستثمارات التي توفرها الدولة لهذا القطاع، مما يعزز مكانة الإمارات مركزا رئيسيا لصناعة الأفلام والترفيه.

