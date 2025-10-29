2. 3 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال الربع الثالث

عجمان في 29 أكتوبر/وام/ أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 536 معاملة تقييم عقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 3.2 مليار درهم.

وأوضح أحمد خلفان الشامسي مدير إدارة التسجيل العقاري أن معاملات التقييم لوحدات مشاريع التقييم العقاري بلغت 163 معاملة بإجمالي 106 ملايين درهم فيما سجلت الدائرة 426 معاملة تقييم عقاري خاصة بالإقامات الذهبية للمستثمرين بإجمالي 1.73 مليار درهم.

وقال إن البيانات الواردة في التقرير العقاري ربع السنوي تعكس الأداء الإيجابي للسوق العقاري في عجمان وتؤكد إرتفاع حجم الإستثمارات في ظل التنافسية العالية وإستراتيجية الإستثمار المرنة التي تعزز ثقة المستثمرين في الإمارة.

وأشار إلى أن عدد معاملات تقييم العقارات التجارية بلغ 112 معاملة بإرتفاع قدره 48.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بإجمالي 1.22 مليار درهم متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها 545.9 مليون درهم فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بواقع 533 مليون درهم.