"مورو" و"Liferay" و"كود 81" توقع شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة الإمارات الرقمية

دبي في 29 أكتوبر/وام/ أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، عن توقيع مذكرة تفاهم تدشن لشراكة استراتيجية مع شركة "Liferay"، الرائدة عالميًا في منصات التجارب الرقمية (DXP)، وشركة"كود 81"، المتخصصة في الاستشارات التقنية وتقديم الحلول على مستوى المنطقة.

وقع مذكرة التفاهم محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" ومسلم دالاتي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفرنسا لدى Liferay إلى جانب نادر باسلار، المدير العام لشركة "كود 81".

وقال محمد بن سليمان :"في "مورو"، لا تقتصر رؤيتنا على توفير البنى التحتية التقنية، بل نسهم بفاعلية في مسيرة دولة الإمارات لتصبح العاصمة الرقمية العالمية وتُجسّد هذه الشراكة التزامنا ببناء منظومات رقمية آمنة ومستدامة وجاهزة للمستقبل، تتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي للدولة وأهدافها للوصول إلى الحياد الكربوني ومن خلال تعاوننا مع شركاء عالميين مثل شركة Liferay وشركة "كود 81"، نمكّن المؤسسات من تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة إقليمية وعالمية للريادة الرقمية".

وتجمع هذه الشراكة بين الريادة التقنية العالمية لشركة Liferay في مجال التجارب الرقمية، والخبرة الإقليمية لشركة "كود 81” في تنفيذ الحلول التقنية، والبنية التحتية الاستضافية المتطورة لشركة "مورو"، لتُشكّل معًا قاعدة متكاملة تمكّن المؤسسات من تسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة التجارب الرقمية لمختلف المتعاملين.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بعنوان "الحكومة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي"، أظهر مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي مستويات رضا أعلى عن الخدمات الرقمية مقارنة بالمعدل العالمي (81% مقابل 65% عالميًا).

ومع تزايد تطلعات الأفراد والمؤسسات، بات لزامًا على الحكومات والجهات المختلفة مواصلة الابتكار لتقديم خدمات فعّالة وموثوقة.

تدعم هذه الشراكة هذا التوجّه من خلال تمكين منصات رقمية متطورة جاهزة للمستقبل، توفر أعلى مستويات الأمان وقابلية التوسّع، وتُحدث تأثيرًا ملموسًا وقابلًا للقياس.

وقال نادر باسلار، المدير العام لشركة "كود 81": "تُعدّ الشراكات الاستراتيجية عنصرًا أساسيًا في دفع رؤية دولة الإمارات الرقمية وبناء منظومة مترابطة وموثوقة.. وفي شركة ’كود 81‘، ننتقل من مرحلة الاستراتيجية إلى التنفيذ عبر تصميم منصات رقمية ذكية وقابلة للتوسّع تُحوّل الرؤى إلى أثر ملموس قابل للقياس ومن خلال منصة التجارب الرقمية المتقدمة لشركة Liferay والبنية التحتية العالمية المستوى لشركة ’مورو‘، نتطلع إلى تمكين المؤسسات من تسريع الابتكار، وتعزيز الثقة الرقمية، والمساهمة في تشكيل اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات".

من جهته قال مسلّم دلاتي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفرنسا في شركة Liferay: “أصبحت التجارب الرقمية المتمحورة حول المتعاملين والمخصصة بدرجة عالية محورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل المنطقة الرقمي وتُعد منصة Liferay DXP – وهي منصة مفتوحة المصدر، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقابلة للتشغيل السحابي – حلاً متكاملاً يربط الأنظمة القائمة ويوحّد المحتوى والبيانات عبر البيئات المختلفة لتقديم خدمات آمنة وقابلة للتوسع ومن خلال شراكتنا مع ’مورو‘ و’كود 81‘، سنعمل على تطوير أطر رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل تضع معايير جديدة للابتكار في مجال التجارب الرقمية على مستوى المنطقة”.